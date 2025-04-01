دوري أبطال إفريقيا
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4 - 1
ن م
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فيستون مايلي 2', 12'إبراهيم عادل 39', 67'
A. Hadraf 45' + 1'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

بيراميدز v الجيش الملكيالنتائج والإحصائيات,