الدوري المصري الممتاز
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
Ibrahim Adel 45' + 4'مصطفى فتحى 55', 74' (جزاء)
Saidou Simpore 50'Karim Bambo 52'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

بيراميدز v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,