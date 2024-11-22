الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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مصطفى فتحى 49'S. Awujoola 52', 73'
M. Abdel Ghani 45'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

بيراميدز v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,