دوري أبطال إفريقيا
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2 - 0
ن م
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Jonathan Toro 38'Joao Diogo 71'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

بيترو أتلتيكو v النجم الساحليالنتائج والإحصائيات,