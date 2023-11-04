كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2
ن م
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R. Jones 47'E. Fernandez 90' + 3'
S. Mallan 5'N. Bilokapic 69' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

بيتربورو v سالفورد سيتيالنتائج والإحصائيات,