دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
واندرسون 52'Y. Hong 65'C. Han 71'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

بوهانج ستيلرز v شنغهاي ايست آسياالنتائج والإحصائيات,