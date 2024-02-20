دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 1مجم 1 - 3
ن م
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Chan-Yong Park 12'
Tae-Wook Jeong 76'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

بوهانج ستيلرز v جيونبك هيونداي موتورزالنتائج والإحصائيات,