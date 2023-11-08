دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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Zeca 66' (جزاء)In-Sung Kim 90' + 4'
Jose Kante 36'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

بوهانج ستيلرز v آوراوا ريد دياموندزالنتائج والإحصائيات,