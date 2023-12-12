دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 3
ن م
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Arthit Butjinda 48'Goran Causic 55' (جزاء)
Motoki Hasegawa 24'بيتر أوتاكا 38', 43'
(ش١ 0-3) (ن م 2-3)

بوريرام يونايتد v فيتافوريت كوفوالنتائج والإحصائيات,