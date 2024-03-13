دوري أبطال أوروبا
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2 - 0مجم 3 - 1
ن م
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Jadon Sancho 3'ماركو ريوس 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

بوروسيا دورتموند v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,