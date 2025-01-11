كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 1
ن م
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J. Kluivert 27'D. Ouattara 34', 44'A. Semenyo 47'D. Jebbison 90' + 2'
C. Taylor 14'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

بورنموث v وست برومويتش ألبيونالنتائج والإحصائيات,