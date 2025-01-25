الدوري الإنجليزي الممتاز
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5 - 0
ن م
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J. Kluivert 9'D. Ouattara 55', 61', 87'A. Semenyo 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

بورنموث v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,