الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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A. Semenyo 9'Evanilson 64'
J. Gvardiol 82'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

بورنموث v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,