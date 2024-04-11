الدوري الأوروبي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
رافا سيلفا 16'أنخيل دي ماريا 52'
بيير إيميرك آوباميانج 67'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

بنفيكا v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,