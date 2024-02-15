الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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أنخيل دي ماريا 68' (جزاء), 90' + 8' (جزاء)
Mikkel Desler 75'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

بنفيكا v تولوزالنتائج والإحصائيات,