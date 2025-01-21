دوري أبطال أوروبا
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4 - 5
ن م
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V. Pavlidis 2', 22', 30' (جزاء)رونالد أراوخو 68' (هدف عكسي)
روبرت ليفاندوفسكي 13' (جزاء), 78' (جزاء)رافينيا 64', 90' + 6'إيريك جارسيا 86'
(ش١ 3-1) (ن م 4-5)

بنفيكا v برشلونةالنتائج والإحصائيات,