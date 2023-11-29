دوري أبطال أوروبا
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3 - 3
ن م
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جواو ماريو 5', 13', 34'
ماركو أرناوتوفيتش 51'Davide Frattesi 58'
(ش١ 3-0) (ن م 3-3)

بنفيكا v إنترالنتائج والإحصائيات,