الدوري المصري الممتاز
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
Hossam Ashraf 29' (جزاء)Islam Marzouk 34'Babacar N'Diaye 45' + 3' (هدف عكسي)
Shokry Naguib 58' (جزاء)Ahmed Sherif 76'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

بلدية المحلة v فاركوالنتائج والإحصائيات,