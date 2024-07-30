الدوري المصري الممتاز
team-logo
4 - 2
ن م
team-logo
Mohamed Ashraf 14', 52'Hossam Ashraf 90' + 5' (جزاء)Abdo Semana 90' + 7'
Mohamed Ammar 19'Abdel Rahman Magdi 79'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

بلدية المحلة v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,