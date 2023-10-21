الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Hossam Ashraf 13'Hossam Hassan 39'
Benjamin Bernard Boateng 45' + 1'Islam Slemma 81'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

بلدية المحلة v الاتحادالنتائج والإحصائيات,