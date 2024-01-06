كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 2
ن م
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سامي سموديكس 23', 37', 45' + 3'A. Sigurdsson 66'H. Leonard 81'
J. Lankester 6'S. Kaikai 26'
(ش١ 3-2) (ن م 5-2)

بلاكبيرن روفرز v كامبريدج يونايتدالنتائج والإحصائيات,