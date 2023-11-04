كأس الاتحاد الإنجليزي
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7 - 2
ن م
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جون ماركويس 5'L. Thomas 18'J. Brown 21'A. Evans 40' (جزاء)A. Doherty 66' (هدف عكسي)H. Vale 70'آرون كولينز 77'
J. Mondal 13'C. Simpson 59'
(ش١ 4-1) (ن م 7-2)

بريستول روفرز v ويتبيالنتائج والإحصائيات,