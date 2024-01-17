كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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L. McCormick 20'
Gabriel Sara 53'A. Idah 59' (جزاء)K. McLean 87'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

بريستول روفرز v نورويتش سيتيالنتائج والإحصائيات,