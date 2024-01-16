كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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J. Stansfield 66'K. Miyoshi 90' + 3'
J. Eyenga-Lokilo 12'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

برمنجهام سيتي v هال سيتيالنتائج والإحصائيات,