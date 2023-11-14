دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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Alexia Putellas 15', 39'Aitana Bonmati 44', 52'Asisat Oshoala 62'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

برشلونه v SL Benficaالنتائج والإحصائيات,