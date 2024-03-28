دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 5 - 2
ن م
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Aitana Bonmati 24'Fridolina Rolfoe 56'Patricia Guijarro 88'
Tomine Svendheim 70'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

برشلونه v ساندفايكينالنتائج والإحصائيات,