دوري أبطال أوروبا
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90' + 99'
7 - 0
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Keira Walsh 16'Caroline Graham Hansen 34'Salma Paralluelo 54'Marta Torrejon 75'Jessica Wik 85' (هدف عكسي)

برشلونه v إف سي مالموتعليق مباشر,