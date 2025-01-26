الدوري الإسباني – لا ليجا
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7 - 1
ن م
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فرينكي دي يونج 3'فيران توريس 8'رافينيا 14'فيرمين لوبيز 24', 45' + 4'روبرت ليفاندوفسكي 66'C. Tarrega 75' (هدف عكسي)
هوجو دورو 59'
(ش١ 5-0) (ن م 7-1)

برشلونة v فالنسياالنتائج والإحصائيات,