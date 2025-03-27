الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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فيران توريس 11'داني أولمو 21' (جزاء)روبرت ليفاندوفسكي 77'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

برشلونة v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,