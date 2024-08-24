الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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لامين يامال 24'روبرت ليفاندوفسكي 75'
O. Sancet 42' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

برشلونة v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,