دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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لامين يامال 47'رونالد أراوخو 72'
إيدرسون 67'وماريو باساليتش 79'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

برشلونة v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,