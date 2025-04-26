الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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ياسين اياري 13'كاورو ميتوما 89'كارلوس باليبا 90' + 2'
محمد قدوس 48'توماس سوشيك 83'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

برايتون v وست هامالنتائج والإحصائيات,