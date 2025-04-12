الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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جواو بيدرو 31' (جزاء), 55' (جزاء)
S. Mavididi 38'M. Okoli 74'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

برايتون v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,