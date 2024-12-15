الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
ن م
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مارك جويهي 87' (هدف عكسي)
T. Chalobah 27'I. Sarr 33', 82'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

برايتون v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,