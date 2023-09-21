الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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Joao Pedro 30' (جزاء), 67' (جزاء)
جبريل سيديبي 11'Mijat Gacinovic 40'Ezequiel Ponce 84'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

برايتون v أي إي ك أثيناالنتائج والإحصائيات,