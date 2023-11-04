كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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جيمس واكر 67'
K. Phillips 18'S. Stubbs 35' (هدف عكسي)
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

برادفورد v وايكومبالنتائج والإحصائيات,