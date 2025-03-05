الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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I. Bamba 69'R. Metwaly 90' + 8' (جزاء)
M. Hammouda 47'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

بتروجيت v غزل المحلةالنتائج والإحصائيات,