الدوري المصري الممتاز
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1 - 3
انتهت
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رشاد متولي 26'
حسام عبدالمجيد عبدالسلام 30' (ضربة جزاء)أحمد عبد الرحيم إيشو 50'O. Mohamed 90' (هدف عكسي)
(½ 1-1) (انتهت 1-3)

بتروجيت ضد الزمالكالنتائج والإحصائيات,