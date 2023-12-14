الدوري الأوروبي
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5 - 1
ن م
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باتريك شيك 6'Edmond Tapsoba 22'Martin Ellingsen 25' (هدف عكسي)Adam Hlozek 60', 70'
Eric Kitolano 75'
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

باير ليفركوزن v مولديالنتائج والإحصائيات,