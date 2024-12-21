الدوري الألماني
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5 - 1
ن م
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باتريك شيك 45' + 1', 67', 74', 77'فلوريان فيرتس 51'
فيسنزو جريفو 55'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

باير ليفركوزن v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,