دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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J. Damnjanovic 20'E. Linari 45' + 4' (هدف عكسي)
E. Viens 58'M. Giugliano 90' + 1'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

بايرن ميونخ للسيدات v روما للسيداتالنتائج والإحصائيات,