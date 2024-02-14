دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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Nitipong Selanon 35'Mahmoud Eid 90' + 2'
Jose Elber 18'Kota Watanabe 24'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

بانكوك يونايتد v يوكوهاما مارينوسالنتائج والإحصائيات,