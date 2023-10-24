دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 4
ن م
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Igor Sergeev 45' + 1'Victor Cardozo 82' (جزاء)
Daiya Tono 14'Kento Tachibanada 52'Marcinho 68'Takuma Ominami 77'
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

بانكوك جلاس باثوم يونايتد v كاواساكي فرونتاليالنتائج والإحصائيات,