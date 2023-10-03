دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 4
ن م
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Victor Cardozo 5' (جزاء), 55'
Arif Aiman 6', 78'برجسون 14'خوان مونيز 53'
(ش١ 1-2) (ن م 2-4)

بانكوك جلاس باثوم يونايتد v جوهور دار التعظيمالنتائج والإحصائيات,