دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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Igor Sergeev 69'
Jakkaphan Praisuwan 20' (هدف عكسي)Gustav Ludwigson 27'لي جاي ميونغ 62'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

بانكوك جلاس باثوم يونايتد v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,