الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Fotis Ioannidis 89'
Din David 20'تجانون شيري 74'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

باناثينايكوس v مكابي حيفاالنتائج والإحصائيات,