الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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Fotis Ioannidis 61' (جزاء)
Amine Gouiri 7'Arnaud Kalimuendo-Muinga 49'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

باناثينايكوس v رينالنتائج والإحصائيات,