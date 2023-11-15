دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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J. Dufour 59' (جزاء)
R. Kafaji 29'A. Sandberg 56'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

باريس للسيدات v هاكين للسيداتالنتائج والإحصائيات,