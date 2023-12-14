دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
J. Dufour 4'G. Thiney 6'
C. Hansen 53'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

باريس للسيدات v ريال مدريد للسيداتالنتائج والإحصائيات,