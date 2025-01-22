دوري أبطال أوروبا
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4 - 2
ن م
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عثمان ديمبيلي 56'B. Barcola 60'جواو نيفيس 78'جونسالو راموش 90' + 3'
جاك غراليش 50'إرلينج هالاند 53'
(ش١ 0-0) (ن م 4-2)

باريس سان جيرمان v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,